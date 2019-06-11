Ямальские спортсмены успешно выступили на Чемпионате УрФо по лёгкой атлетике

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-11T12:05:42+03:00

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Пуровские спортсмены успешно выступили в Челябинске на чемпионате УрФО по легкой атлетике. Ребята показали отличные результаты.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, золотые награды завоевали Михаил Рыбаков на дистанциях три и пять тысяч метров, Дина Габдуллина — в забеге на 800 и Ксения Аксёнова — на 400 метров. Серебряных медалей удостоились Данила Ефремов на дистанции 800 метров, Анна Кукушкина на стометровке и Дина Габдуллина на дистанции 1500 метров.

В это же время там проходил второй этап Спартакиады учащихся по легкой атлетике, где вторым пришел к финишу Никита Матвеев на дистанциях 200 и 400 метров.

Все атлеты представляли Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU