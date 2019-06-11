2019-06-11T12:05:42+03:00
Спорт

Ямальские спортсмены успешно выступили на Чемпионате УрФо по лёгкой атлетике

Он проходил в Челябинске
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ямальские спортсмены успешно выступили на Чемпионате УрФо по лёгкой атлетике. Фото с сайта администрации Пуровского районаЯмальские спортсмены успешно выступили на Чемпионате УрФо по лёгкой атлетике. Фото с сайта администрации Пуровского района
Изменить размер текста:

Пуровские спортсмены успешно выступили в Челябинске на чемпионате УрФО по легкой атлетике. Ребята показали отличные результаты.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, золотые награды завоевали Михаил Рыбаков на дистанциях три и пять тысяч метров, Дина Габдуллина — в забеге на 800 и Ксения Аксёнова — на 400 метров. Серебряных медалей удостоились Данила Ефремов на дистанции 800 метров, Анна Кукушкина на стометровке и Дина Габдуллина на дистанции 1500 метров.

В это же время там проходил второй этап Спартакиады учащихся по легкой атлетике, где вторым пришел к финишу Никита Матвеев на дистанциях 200 и 400 метров.

Все атлеты представляли Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Об ямальской акции «Триколор вокруг света» узнали в 27 странах мира
В Лабытнангах задержан парень за избиении в магазине мужчины
В Пуровском районе приступили к ремонту дорог
На ямальских дорогах ради безопасности движения появится больше треног
В Новом Уренгое судят работодателя за задержку зарплаты
Ямальцы проверяют детские лагеря на южных курортах
Судебный штраф заплатит мастер из Тазовского района за гибель рабочего на его участке
Мост через реку Пур могут открыть для движения раньше срока
В Губкинском на дороге перевернулся грузовик с песком
На Ямале стартовал фотоконкурс «Живём на Севере»
Погода на Ямале 11 июня: пасмурно и дожди
Партия оленьих шкур с Ямала экспортируется в Финляндию
В Новом Уренгое к концу августа сдадут новый дом для переселенцев
На Ямале заработала новая программа по переселению соотечественников из-за рубежа
Банкоматы Сбербанка в Тюменской области переводят на бесконтактное обслуживание
Сотня юных ямальцев покорили верёвочный парк «Эверест»
Ноябрянка с помощью вирусной программы перевела мошенникам все деньги с карты
Два вертолёта доставили кочевников из школ-интернатов к родителям в тундру
В дикую природу Ямала выпустят четырёх редких журавлей
В Тарко-Сале на один день изменили маршрут автобуса до Пуровска
В Новом Уренгое состоялся «Яха-марафон» на байдарках
Ямалец смог получить пособие по безработице после обращения в прокуратуру