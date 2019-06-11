2019-06-11T11:41:08+03:00
Общество

Об ямальской акции «Триколор вокруг света» узнали в 27 странах мира

Последней страной, откуда флаг вернулся на Ямал, стал Ливан
Алена Кульмухаметова
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Об ямальской акции «Триколор вокруг света» узнали в 27 странах мира. Фото с сайта правительства ЯНАООб ямальской акции «Триколор вокруг света» узнали в 27 странах мира. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Акция «Триколор вокруг света» стартовала 1 апреля 2011 года из Салехарда. Российские соотечественники, проживающие за рубежом, по цепочке передавали флаг друг другу.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, акция была инициирована молодыми соотечественниками при поддержке департамента внешних связей округа. За восемь лет соотечественники оставляли на триколоре памятные послания, фотографировались с флагом на фоне известных достопримечательностей. За эти годы российский флаг успел побывать в 27 странах мира, укрепляя, таким образом, связь русскоязычных диаспор с исторической Родиной, привлекая молодёжь к патриотическим акциям и проектам.

- Сейчас мы ждём предложения от российских соотечественников из стран, в которых ещё не проходила акция «Триколор вокруг света». Планируем взять флаг на международный форум-фестиваль молодёжи «Мы за мир во всём мире!», который пройдёт в Болгарии с 23 по 28 августа этого года, – рассказала заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО Евгения Барышникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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