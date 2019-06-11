СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-11T10:58:35+03:00

В Лабытнангах задержан парень за избиении в магазине мужчины Фото: Татьяна Коркина

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Во время мониторинга сети Интернет 9 июня в одной из социальных групп города Лабытнанги полицейскими выявлен пост, в котором сообщалось об избиении местного жителя неизвестным. Сотрудниками полиции зарегистрировали преступление в дежурной части.

Полицейскими установлено, что 8 июня 2019 года около 19 часов 49-летний мужчина, находясь в помещении магазина, сделал замечание парню, который выражался вслух нецензурной бранью. Выйдя на улицу, молодой человек избил мужчину.

Личность драчуна была установлена. Им оказался ранее несудимый 20-летний житель города, который свою вину признал полностью. Полицейскими с места происшествия изъята видеозапись с камер видеонаблюдения.

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причиненного пострадавшему вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU