СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-11T10:38:53+03:00

В Пуровском районе приступили к ремонту дорог. Фото с сайта администрации Пуровского района

Изменить размер текста: A A

С наступлением тепла в Пуровском районе приступили к ремонту улично-дорожной сети. В этом году в Тарко-Сале, Уренгое, Пурпе, Ханымее и Пуровске планируют выполнить ремонт 2,7 км дорог.

Так, в Пуровске приступили к ремонту участка по улице Молодежной от БМТС до дома № 14. До конца июля здесь заменят 92 дорожных плиты и обустроят обочины.

В городе Тарко-Сале строят новую автомобильную дорогу от улицы Мезенцева до улицы Русская. Кроме того, в городе с 20 мая силами ООО «Пурдорспецстрой» проводится ремонт улицы 50 лет Ямала протяженностью 545 метров. Сейчас здесь меняют бордюры.

Для приведения дорожного хозяйства в соответствие требованиям еще в прошлом году в районе провели комплексную диагностику и оценку технического состояния улично-дорожной сети населенных пунктов. Результат показал - протяженность дорог, требующих ремонта составляет 105 км, еще 45 с половиной км дорог нуждаются в капитальном ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU