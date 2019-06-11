СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-11T10:00:31+03:00

На ямальских дорогах ради безопасности движения появится больше треног. Фото с сайта правительства ЯНАО

Комплексы являются собственностью округа и передаются юридическим лицам для их функционирования по госконтрактам

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В июне в Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске начали работать комплексы фотовидеофиксации «Паркон». Под «прицел» комплекса попадают автомобили, припаркованные на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, проезжей части, где парковка запрещена дорожными знаками или дорожной разметкой.

Как сообщили в правительстве Ямала, информация о нарушениях предоставляется в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД РФ по ЯНАО.

Комплексы являются собственностью округа и передаются юридическим лицам для их функционирования по госконтрактам, заключённым по результатам электронного аукциона. Сотрудники (операторы) проходят необходимое обучение по работе с комплексами согласно соответствующим требованиям.

Расходы по направлению постановлений собственникам транспортных средств осуществляются в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе» госпрограммы округа «Безопасный регион» на 2014-2021 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU