В Новом Уренгое судят работодателя за задержку зарплаты

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-11T09:43:11+03:00

Деньги на расчёт с сотрудником был

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Следователями Ямала завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Нового Уренгоя, который обвиняется в невыплате заработной платы свыше двух месяцев, совершенной из корыстной заинтересованности.

По данным следствия в городе Новый Уренгой, индивидуальный предприниматель, перед двумя работниками, состоявшим с ИП в трудовых отношениях, имеется задолженность свыше 2-х месяцев по выплате заработной платы. Он намеренно не выделил необходимое количество денег для своевременного и соразмерного ее погашения хотя имел для этого реальную финансовую возможность. Общая сумма задолженности составила 178 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия приняты меры по установлению имущества обвиняемого.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU