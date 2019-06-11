Ямальцы проверяют детские лагеря на южных курортах

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-11T09:02:39+03:00

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С 8 июня началась плановая проверка лагерей в Болгарии, Крыму и Краснодарском крае, в которых отдыхают ямальские дети. Уже проверены международный детский спортивный центр «Росица-Балканика», пансионат отдыха «Шахтинский текстильщик», ДОЛ «Эллада», начинается проверка санатория «Жемчужина моря». Также запланировано посещение молодёжных центров «Smart Camp» и «I&Camp» икультурно-оздоровительного центра «Премьера».

В целом проверка МДСЦ «Росица-Балканика» показала, что отдых ямальских детей соответствует условиям контракта, организован на качественном и безопасном уровне. В корпусах произведён ремонт всех коммуникаций, в номерах – новая сантехника, электрика, мебель и постельное бельё, установлены кондиционеры, обеспечивается питьевой режим. И дети, и сопровождающие отмечают разнообразное и вкусное пятиразовое питание по системе «шведский стол».

В «Шахтинском текстильщике» улучшилось питание. Вводят в эксплуатацию новый бассейн. В одном из корпусов для ямальских детей достроили и оборудовали дополнительные помещения для кружковой работы. Расширена и оборудована территория пляжа и акватория купания для ямальских детей. Так как море у пансионата с каменистым берегом – предложено провести дополнительную отсыпку мелкой гальки, возможно, песка.

ДОЛ «Эллада» - база, расположенная недалеко от посёлка Новомихайловка Туапсинского района. Территория зелёная, располагает собственным лечебным корпусом. Это – традиционное место отдыха юных спортсменов из Пуровского района. Спортивный корт, беговые дорожки, тренажёры, соляная комната – всё это помогает начинающим лыжникам и пловцам тренироваться, укрепляя своё здоровье в благоприятных климатических условиях. Любимым местом ребят остаётся зоопарк, в котором живут домашние птицы и животные средней и южной полосы России.

Добавим, проверка продлится до 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU