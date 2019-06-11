2019-06-11T08:42:20+03:00
Общество

Судебный штраф заплатит мастер из Тазовского района за гибель рабочего на его участке

Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Судебный штраф заплатит мастер из Тазовского района за гибель рабочего на его участке. Фото с сайта СУ СК ЯНАОСудебный штраф заплатит мастер из Тазовского района за гибель рабочего на его участке. Фото с сайта СУ СК ЯНАО
Изменить размер текста:

Заплатил ущерб и помирился с вдовой погибшего работника, тем самым снял с себя всю вину мастер из Тазовского района.

Накануне, следственный комитет Ямала окончил расследование уголовного дела статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерть человека».

Напомним, ночью 3 апреля 2019 года на участке строящегося газопровода на Северо-Русском месторождении в Тазовском районе, при проведении пневматических испытаний участка трубопровода на прочность и герметичность, произошел отрыв приваренной заглушки и, под действием давления воздуха участок трубопровода пришел в движение. В тот момент, в нарушении правил техники безопасности, рядом были рабочие. На одного из них произошел накат трубопровода на рабочего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте через непродолжительный промежуток времени.

Так как мастер участка, на котором погиб рабочий, впервые совершил преступление, добровольно загладил ущерб, причиненный преступлением и примирился с вдовой погибшего, уголовное дело в отношении него прекращено. Мужчина заплатит судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ямальские спортсмены успешно выступили на Чемпионате УрФо по лёгкой атлетике
Об ямальской акции «Триколор вокруг света» узнали в 27 странах мира
В Лабытнангах задержан парень за избиении в магазине мужчины
В Пуровском районе приступили к ремонту дорог
На ямальских дорогах ради безопасности движения появится больше треног
В Новом Уренгое судят работодателя за задержку зарплаты
Ямальцы проверяют детские лагеря на южных курортах
Мост через реку Пур могут открыть для движения раньше срока
В Губкинском на дороге перевернулся грузовик с песком
На Ямале стартовал фотоконкурс «Живём на Севере»
Погода на Ямале 11 июня: пасмурно и дожди
Партия оленьих шкур с Ямала экспортируется в Финляндию
В Новом Уренгое к концу августа сдадут новый дом для переселенцев
На Ямале заработала новая программа по переселению соотечественников из-за рубежа
Банкоматы Сбербанка в Тюменской области переводят на бесконтактное обслуживание
Сотня юных ямальцев покорили верёвочный парк «Эверест»
Ноябрянка с помощью вирусной программы перевела мошенникам все деньги с карты
Два вертолёта доставили кочевников из школ-интернатов к родителям в тундру
В дикую природу Ямала выпустят четырёх редких журавлей
В Тарко-Сале на один день изменили маршрут автобуса до Пуровска
В Новом Уренгое состоялся «Яха-марафон» на байдарках
Ямалец смог получить пособие по безработице после обращения в прокуратуру