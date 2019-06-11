СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-11T08:42:20+03:00

Судебный штраф заплатит мастер из Тазовского района за гибель рабочего на его участке. Фото с сайта СУ СК ЯНАО

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Заплатил ущерб и помирился с вдовой погибшего работника, тем самым снял с себя всю вину мастер из Тазовского района.

Накануне, следственный комитет Ямала окончил расследование уголовного дела статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерть человека».

Напомним, ночью 3 апреля 2019 года на участке строящегося газопровода на Северо-Русском месторождении в Тазовском районе, при проведении пневматических испытаний участка трубопровода на прочность и герметичность, произошел отрыв приваренной заглушки и, под действием давления воздуха участок трубопровода пришел в движение. В тот момент, в нарушении правил техники безопасности, рядом были рабочие. На одного из них произошел накат трубопровода на рабочего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте через непродолжительный промежуток времени.

Так как мастер участка, на котором погиб рабочий, впервые совершил преступление, добровольно загладил ущерб, причиненный преступлением и примирился с вдовой погибшего, уголовное дело в отношении него прекращено. Мужчина заплатит судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU