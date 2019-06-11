2019-06-11T07:54:11+03:00
Общество

Мост через реку Пур могут открыть для движения раньше срока

На объекте работают десятки единиц строительной техники и порядка трехсот специалистов
Алена Кульмухаметова
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Мост через реку Пур могут открыть для движения раньше срока. Фото с сайта администрации Пуровского районаМост через реку Пур могут открыть для движения раньше срока. Фото с сайта администрации Пуровского района
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Строительство моста через реку Пур идет ускоренными темпами. Все сваи уже погружены, начался новый этап - работы по сооружению сборно-монолитных тел опор. На этих больших конструкциях и будет держаться мост.

Представитель компании «Мостострой-11» Артем Лопарев пояснил, что на этой неделе планируется монтаж первой конструкции пролетного строения. Когда её установят, стройка обретет новый вид. Всего установят десять пролетных строений - длина балочного моста составит 1023 метра. Максимальная высота мостового перехода над водой составит 18 метров. Под ним без труда пройдут катера, теплоходы и другой речной транспорт. Помимо монтажа опор ведутся и другие работы: с берега уже убрали мешавшие строительству бесхозные строения, сейчас отсыпают подходы к мосту и переносят инженерные коммуникации.

На объекте работают десятки единиц строительной техники и порядка трехсот специалистов. Каждый из инженеров, сварщиков, монтажников, стропальщиков и водителей имеет высокую квалификацию.

Завершить строительство планируют в конце 2020 года - на год раньше первоначального срока.

Напомним, мост возводят в рамках государственно-частного партнерства и полностью за инвестиционные средства. Для местного населения, легкового транспорта и машин экстренных служб проезд по нему будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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