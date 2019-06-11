СЕГОДНЯ 07:33 2019-06-11T07:33:57+03:00

В Губкинском на дороге перевернулся грузовик с песком. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим случилось накануне в городе Губкинский. Водитель грузовика не справился с управлением и перевернул на бок машину.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 10 июня в 9 часов 45 минут на нерегулируемом перекрёстке проспекта Мира – улицы Таежная в городе Губкинский водитель грузовика «Scania» не справился с управлением и допустил опрокидывание на правый бок. В результате происшествия водитель «Scania» госпитализирован с травмами.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых травмирован один человек С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2127 зарегистрированных ДТП, погибли 12 человек и 233 травмированы, в их числе 28 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU