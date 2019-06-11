В Губкинском на дороге перевернулся грузовик с песком
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим случилось накануне в городе Губкинский. Водитель грузовика не справился с управлением и перевернул на бок машину.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 10 июня в 9 часов 45 минут на нерегулируемом перекрёстке проспекта Мира – улицы Таежная в городе Губкинский водитель грузовика «Scania» не справился с управлением и допустил опрокидывание на правый бок. В результате происшествия водитель «Scania» госпитализирован с травмами.
За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых травмирован один человек С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2127 зарегистрированных ДТП, погибли 12 человек и 233 травмированы, в их числе 28 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU