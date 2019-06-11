2019-06-11T06:56:19+03:00
Общество

На Ямале стартовал фотоконкурс «Живём на Севере»

Шанс попробовать себя в творческом соревновании есть у всех
Алена Кульмухаметова
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На Ямале стартовал фотоконкурс «Живём на Севере». Фото с сайта правительства ЯНАОНа Ямале стартовал фотоконкурс «Живём на Севере». Фото с сайта правительства ЯНАО
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С 10 июня в Ямало-Ненецком автономном округе стартовал региональный фотоконкурс «Живём на Севере» сразу по двум номинациям: «Народы Арктики» и «Лучшее место на земле».

Шанс попробовать себя в творческом соревновании есть у всех, кто представит фотоснимки, сделанные в регионе. Для поисков удачного кадра у ямальцев несколько месяцев – заявки и работы от соискателей принимаются до 31 октября.

По информации организаторов, фотографии, представленные в первой из них, должны отражать особенности жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера – их образ жизни, быт, культуру и творчество, промыслы и традиционные формы хозяйствования. В номинации «Лучшее место на земле» ждут фотографии, показывающие разнообразие и уникальность жизни на Ямале. Это могут быть достопримечательности и редкие явления природы, охота и рыбалка, походы и сплавы, жизнь животных и птиц в природе и многое другое.

Добавим, что в подобном формате открытый конкурс проводится в третий раз, в предыдущие годы фотографии на него представили около 250 профессионалов и любителей из разных уголков Ямала и России. По итогам первого конкурса проведена передвижная фотовыставка: она побывала во многих городах Ямала, в Минске, Москве и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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