СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-11T06:43:17+03:00

Погода на Ямале 11 июня: пасмурно и дожди Фото: Татьяна Коркина

Ветер в округе почти стих

Изменить размер текста: A A

Во вторник 11 июня в Салехарде пасмурно и дожди. Ветер восточный, северо-восточный, северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +6 градусов.

В Лабытнанги пасмурно, дожди. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +6 метров в секунду.

В Новом Уренгое облачно, вечером дождь. Ветер юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2, +5 градусов.

В Ноябрьске облачно и дожди. Ветер южный, юго-восточный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5 градусов.

В Надыме облачно и дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +3 градусов.

В Губкинском пасмурно и дожди. Ветер западный, южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +6 градусов.

В Муравленко облачно и дожди. Ветер южный, юго-восточный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5 градусов.

В Тарко-Сале облачно и вечером дождь. Ветер западный, южный, юго-восточный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU