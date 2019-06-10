Партия оленьих шкур с Ямала экспортируется в Финляндию

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-10T15:49:28+03:00

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Партия оленьих шкур, заготовленных на надымском предприятии «Возрождение», будет экспортирована в Финляндию. Соответствующее соглашение предприятие заключило с питерской фирмой «Сибирский олень», которое специализируется на помощи отечественным оленеводческим предприятиям в поставке их продукции в страны Евросоюза.

ООО «Возрождение» - предприятие полного цикла, функционирует с 2016 года, осуществляет убой, заготовку и глубокую переработку мяса одомашненного северного оленя. Реализация оленьих шкур – новое направление в деятельности организации. Сертификацию на право экспорта предприятие прошло в конце прошлого года.

На экспорт была отобрана 2 021 шкура. Материал заготовлен ямальскими оленеводами ещё зимой в соответствии со всеми обязательными требованиями. Сразу после убоя шкуры законсервировали, чтобы сохранить и продезинфицировать сырьё.

Отметим, что экспорт оленьих шкур – новое направление не только для «Возрождения», но и для округа в целом. Первая партия – 5 тыс. шкур – отправлена в Финляндию в прошлом году в рамках контракта МУП «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» и финской компании «Lapin Nahka OY». В этом году, помимо «Возрождения», к экспорту шкур подключилось и МП «Ямальские олени», с 2008 года поставляющее в Европу мясо оленя. В планах ямальских переработчиков – поставить за рубеж 13 тысяч оленьих шкур.

ИСТОЧНИК KP.RU