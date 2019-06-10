2019-06-10T15:28:10+03:00
Общество

В Новом Уренгое к концу августа сдадут новый дом для переселенцев

Строительство идёт быстрыми темпами
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое к концу августа сдадут новый дом для переселенцев. Фото с сайта администрации города Новый УренгойВ Новом Уренгое к концу августа сдадут новый дом для переселенцев. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой
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Шестиэтажный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья города Новый Уреной планируется сдать в августе текущего года.

По информации представителя подрядчика – «Проектно-строительной компании», все работы идут в соответствии с графиком, сложностей с материалами и рабочими руками нет. Качество строительных работ высокое. Опасений по срокам вода объекта в эксплуатацию нет.

В Нём будет 90 квартир и нежилые цокольные помещения. 70 квартир предназначены под переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, они будут передаваться хозяевам с полной отделкой.

Глава города Иван Костогриз отметил, что вручение ключей новоселам планируется приурочить ко Дню города.

Отметим, в микрорайоне Строителей этим летом будут построены внутриквартальные проезды и тротуары. Кроме того, здесь начнется возведение детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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