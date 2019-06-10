В Новом Уренгое к концу августа сдадут новый дом для переселенцев
Шестиэтажный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья города Новый Уреной планируется сдать в августе текущего года.
По информации представителя подрядчика – «Проектно-строительной компании», все работы идут в соответствии с графиком, сложностей с материалами и рабочими руками нет. Качество строительных работ высокое. Опасений по срокам вода объекта в эксплуатацию нет.
В Нём будет 90 квартир и нежилые цокольные помещения. 70 квартир предназначены под переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, они будут передаваться хозяевам с полной отделкой.
Глава города Иван Костогриз отметил, что вручение ключей новоселам планируется приурочить ко Дню города.
Отметим, в микрорайоне Строителей этим летом будут построены внутриквартальные проезды и тротуары. Кроме того, здесь начнется возведение детского сада.
ИСТОЧНИК KP.RU