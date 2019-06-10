СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-10T14:58:35+03:00

На Ямале заработала новая программа по переселению соотечественников из-за рубежа. Фото с сайта правительства ЯНАО

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Постановлением правительства ЯНАО от 6 июня утверждена новая редакция региональной подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

По информации правительства округа, она будет реализована с 2019-го до 2021 года. Информация о готовности Ямала к приёму соотечественников уже направлена в министерство внутренних дел РФ.

Программа направлена на сокращение дефицита трудовых ресурсов путём привлечения на Ямал квалифицированных специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. Предыдущая подпрограмма действовала с 2014 по 2018 годы. За это время статус участника госпрограммы и члена его семьи получили 2 129 человек. Из них 1 866 переселенцев приняли российское гражданство. 71% участников – соотечественники трудоспособного возраста.

Наиболее Ямал интересен для соотечественников из ближнего зарубежья. 52% участников госпрограммы 2014-2018 года – переселенцы с Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU