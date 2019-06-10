2019-06-10T13:58:22+03:00
Общество

Сотня юных ямальцев покорили верёвочный парк «Эверест»

Его можно посетить всей семьей
Алена Кульмухаметова
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Сотня юных ямальцев покорили верёвочный парк «Эверест». Фото с сайта администрации Пуровского районаСотня юных ямальцев покорили верёвочный парк «Эверест». Фото с сайта администрации Пуровского района
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В Тарко-Сале Пуровского района 7 июня для детей и взрослых открылся веревочный парк «Эверест» с элементами фрироупа. Почти сотня юных горожан пришли на его открытие и опробовали на себе препятствия новой спортплощадки.

Как пояснили специалисты центра развития туризма, в парке предусмотрена система индивидуальной страховки - каски для спортивного лазания по дистанциям, усы самостраховки, карабины. Дети до 9 лет могут пройти полосу препятствий только в сопровождении одного из родителей.

«Эверест» можно посетить всей семьей. Многодетным семьям при предъявлении свидетельства предусмотрена скидка. Так же скидки предусмотрены студентам, инвалидам и именинникам при предъявлении соответствующих документов. Парк работает ежедневно: в будние дни с 16 до 19 часов, в выходные с 13 -19 часов. Оплатить прохождение маршрутов можно непосредственно в парке.

Напомним, «Эверест» появился в городе благодаря инициативе коллектива центра развития туризма, которая стала победителем первого районного конкурса бюджетных инициатив. Название парку выбрали горожане, голосуя на портале «Живем на Севере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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