СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-10T13:40:37+03:00

Ноябрянка с помощью вирусной программы перевела мошенникам все деньги с карты Фото: Татьяна Коркина

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Жительница Ноябрьска попала на уловки мошенников, которые обчистили её счета. Найти преступников пока не удалось.

По информации УМВД ЯНАО, на телефон заявительницы позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что с её банковской карты осуществляется списание денег. Для того чтобы заблокировать действия злоумышленников и сохранить деньги, незнакомка предложила ноябрянке установить программу, которая обеспечит сохранность банковской карты и финансов. Установив данную программу и выполнив все указания, с её банковской карты были 46 043 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU