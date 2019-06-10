СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-10T12:57:28+03:00

Два вертолёта доставили кочевников из школ-интернатов к родителям в тундру. Фото с сайта администрации Пуровского района

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Учащиеся школ-интернатов Пуровского района отправились в тундру к родителям на время летних каникул. Об этом сообщается на портале администрации Пуровского района.

Так, учеников Таркосалинской школы-интерната вывезли к местам проживания 28 мая двумя вертолетами.

Как рассказали в районном департаменте образования, в настоящий момент в учебных учреждениях остаются лишь ребята, которые проходят итоговую аттестацию.

Добавим, что в районе ежегодно вывозят школьников на летние каникулы и собирают их из стойбищ к началу учебного года. В этом году на эти цели из бюджета района выделено более 4,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU