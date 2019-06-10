Два вертолёта доставили кочевников из школ-интернатов к родителям в тундру
У ребят начались летние каникулы
Два вертолёта доставили кочевников из школ-интернатов к родителям в тундру. Фото с сайта администрации Пуровского района
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Учащиеся школ-интернатов Пуровского района отправились в тундру к родителям на время летних каникул. Об этом сообщается на портале администрации Пуровского района.
Так, учеников Таркосалинской школы-интерната вывезли к местам проживания 28 мая двумя вертолетами.
Как рассказали в районном департаменте образования, в настоящий момент в учебных учреждениях остаются лишь ребята, которые проходят итоговую аттестацию.
Добавим, что в районе ежегодно вывозят школьников на летние каникулы и собирают их из стойбищ к началу учебного года. В этом году на эти цели из бюджета района выделено более 4,6 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU