В дикую природу Ямала выпустят четырёх редких журавлей

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-10T12:44:42+03:00

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Две пары годовалых самок и самцов доставили сегодня на Ямал авиарейсом Москва – Салехард. Далее их переправят в Куноватский заказник в Шурышкарском районе. Птицы выращены в питомнике редких видов журавлей Окского государственного природного заповедника.

По словам директора заповедника Юрия Маркина, который сопровождал птиц, все четыре особи перенесли долгий перелёт хорошо. Теперь им предстоит адаптироваться к местной природе, климату и пище.

Первое время стерхов будут держать в специально оборудованных вольерах на болоте. После того, как орнитологи убедятся, что птицы привыкли к окружающей среде, их выпустят на волю. В питомнике используются разные методы выращивания стерхов. На Ямал привезли птиц, у которых были родители и которые, как положено, опасаются людей. Специалисты не сомневаются, что молодым стрехам несложно будет адаптироваться к новым условиям.

В последний раз выпуск стерхов в природу на территории Ямало-Ненецкого автономного округа был произведён в 2009 году.

Добавим, что стерхи находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также в Красную книгу России и Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU