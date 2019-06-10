2019-06-10T12:00:05+03:00
Общество

В Тарко-Сале на один день изменили маршрут автобуса до Пуровска

Горожан просят внимательно следить за расписанием
Алена Кульмухаметова
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В Тарко-Сале на один день изменили маршрут автобуса до Пуровска. Фото с сайта администрации Пуровского районаВ Тарко-Сале на один день изменили маршрут автобуса до Пуровска. Фото с сайта администрации Пуровского района
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На сайте администрации Пуровского района появилась информации об изменении движения маршрута автобуса. Как выяснилось, всего на один день.

«Вниманию таркосалинцев и жителей Пуровска! Только сегодня, 10 июня в связи с ограничением движения из-за дорожных работ на участке по улице Тарасова изменен маршрут движения автобуса «Тарко-Сале – Пуровск» - говорится в сообщении.

По информации районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, автобус этот день будет следовать со следующими остановками: в направлении Тарко-Сале – Пуровск – аэропорт, совет ветеранов, ТСЦРБ, школа-интернат, ул. Губкина, молодежный центр «Апельсин», торговый дом «Тополь»; база «ПКОПиТ», детсад «Гнездышко», магазин «Агат», школа № 1, железнодорожная станция Пуровска.

В обратном направлении маршрут автобуса будет следующим: железнодорожная станция, школа № 1, магазин «Агат», детсад «Гнездышко», база БОГР, управление Пенсионного фонда, детсад «Радуга», ул. Юбилейная, метеостанция, ул. Геологов (магазин «Старатель»), ТС ЦРБ; памятник «Погибшим пуровчанам»; аэропорт Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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