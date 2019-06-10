2019-06-10T11:38:56+03:00
Общество

В Новом Уренгое состоялся туризму «Яха-марафон» на байдарках

Любителей водного экстрима становится все больше
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое состоялся туризму «Яха-марафон» на байдарках. Фото с сайта администрации города Новый УренгойВ Новом Уренгое состоялся туризму «Яха-марафон» на байдарках. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой
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В минувшие выходные в Новом Уренгое состоялись соревнования по спортивному туризму «Яха-марафон».

В этом году открытый городской Чемпионат города прошел уже в 16-ый раз. По информации управления по физической культуре и спорту, каждый год любителей водного экстрима становится все больше, среди спортсменов много молодежи.

За два дня – субботу и воскресенье – участники марафона преодолели более 60 км на байдарках по рекам Седэяха и Евояха. Стартовали они 8 июня на 774 километре, вечером был промежуточный финиш – привал и ночевка в палатках. 9 июня после обеда на территории городского пляжа байдарочников встретили друзья и родственники. Победители определились по наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции.

Все спортсмены получили заслуженные кубки и медали, а также заряд бодрого и хорошего настроения, радость от общения с единомышленниками и северной природой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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