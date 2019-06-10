СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-10T11:00:38+03:00

Ямалец смог получить пособие по безработице после обращения в прокуратуру. Фото с сайта pixabay.com

Биржа труда с работой мужчине не помогла

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Житель посёлка Харп обращался в центр занятости населения, чтобы специалисты помогли ему найти работу. Ожидание оказалось напрасным. Мужчина обратился в прокуратуру.

Прокуратурой Приуральского района в апреле 2019 года была проведена проверка по обращению жителя посёлка Харп о нарушении законодательства о занятости.

Выяснилось, что в марте текущего года мужчина обратился в «Центр занятости населения Приуральского района» в поисках подходящей работы. Служба занятости обязана проводить регистрацию и помогать с поиском подходящей работы, а в случае отсутствия таковой признает его безработным и производит выплату пособия.

На момент проведения проверки при условии отсутствия подходящей работы заявитель безработным признан не был, выплата пособия не назначена.

По результатам рассмотрения внесенного прокурором района директору учреждения представления мужчина признан безработным, назначено ежемесячное пособие, выплата которого за апрель и май произведена в полном объеме.

Виновное должностное лицо службы занятости привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU