Житель посёлка Тазовский в кроссовках носил наркотики

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-10T10:36:23+03:00

Запрещённые вещества он купил для себя

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Тазовчанин был задержан во время проведения оперативных мероприятий на выезде из посёлка. При досмотре у 31-летнего мужчины в кроссовке обнаружили и изъяли наркотическое средство.

Согласно заключению эксперта изъятое у злоумышленника вещество является наркотиком растительного происхождения общей массой 4,42 грамма. Как пояснил сам тазовчанин, он купил его для себя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU