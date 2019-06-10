Житель посёлка Тазовский в кроссовках носил наркотики
Тазовчанин был задержан во время проведения оперативных мероприятий на выезде из посёлка. При досмотре у 31-летнего мужчины в кроссовке обнаружили и изъяли наркотическое средство.
Согласно заключению эксперта изъятое у злоумышленника вещество является наркотиком растительного происхождения общей массой 4,42 грамма. Как пояснил сам тазовчанин, он купил его для себя.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU