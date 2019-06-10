2019-06-10T10:36:23+03:00
Происшествия

Житель посёлка Тазовский в кроссовках носил наркотики

Запрещённые вещества он купил для себя
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель посёлка Тазовский в кроссовках носил наркотики. Фото с сайта УМВД ЯНАОЖитель посёлка Тазовский в кроссовках носил наркотики. Фото с сайта УМВД ЯНАО
Изменить размер текста:

Тазовчанин был задержан во время проведения оперативных мероприятий на выезде из посёлка. При досмотре у 31-летнего мужчины в кроссовке обнаружили и изъяли наркотическое средство.

Согласно заключению эксперта изъятое у злоумышленника вещество является наркотиком растительного происхождения общей массой 4,42 грамма. Как пояснил сам тазовчанин, он купил его для себя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два вертолёта доставили кочевников из школ-интернатов к родителям в тундру
В дикую природу Ямала выпустят четырёх редких журавлей
В Тарко-Сале на один день изменили маршрут автобуса до Пуровска
В Новом Уренгое состоялся туризму «Яха-марафон» на байдарках
Ямалец смог получить пособие по безработице после обращения в прокуратуру
Из Салехарда до Яр-Сале сегодня отправился теплоход А-145
За минувшие выходные на дорогах Ямала зарегистрировано 13 ДТП
В Пурпе 27 семей получили ключи от новых квартир
В Тарко-Сале начали благоустройство парка «Прибрежный»
Добросовестные предприниматели Ямала получат государственную поддержку
По 300 тысяч рублей получат школа или детсад за трудоустройство лучшего педагога Ямала
В Харампуре жители провели большой субботник
Погода на Ямале 10 июня: пасмурно и сильный ветер
В Ноябрьске состоялся «Сабантуй»
Ноябрянка за жалобу купила коньяк и пополнила счета мошенника на 9 тысяч рублей
Жители Надыма останутся без горячей и холодной воды
Погода на Ямале: опять перемена погоды
Спасатели Ямала навели уборку в районе городского пляжа окружной столицы
В Салехарде приступили к ремонту дорог
Ямал заключил пять соглашений о сотрудничестве на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
В Тарко-Сале общественники проверили безопасность игровых и спортивных площадок
В Ноябрьске выясняют причину гибели молодого мужчины в чужой квартире
Погода на Ямале 8 июня: дожди и сильный ветер
Переправа через реку Пур открыта для транспорта