Из Салехарда до Яр-Сале сегодня отправился теплоход А-145

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-10T10:01:53+03:00

До Яр-Сале сегодня отправился теплоход А-145. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В понедельник 10 июня в рейс по маршруту Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и обратно отправился теплоход А-145.

На сегодняшний день на межрегиональном маршруте из Берёзово в Мужи и Салехард пассажиров перевозят теплоходы типа «Метеор». На маршруте Салехард – Катравож – теплоход «Фарман Салманов». На маршрутах Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно, Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс, Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Ныда и обратно – теплоходы проекта А 145 «Виктор Черномырдин» и «Рем Вяхирев».

На самом протяжённом маршруте Омск – Тобольск – Ханты Мансийск – Салехард с 28 мая курсируют теплоходы «Родина» и «Механик Калашников». Последний рейс из Салехарда намечен на 6 октября.

Предварительная продажа билетов начинается за 45 суток до отправления на официальном сайте перевозчика. С началом навигации билеты на все указанные маршруты можно приобрести в кассе в здании речного вокзала Салехарда, в кассах на дебаркадерах в остановочных пунктах и непосредственно на судах.

Напомним, пассажирская навигация в округе началась 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU