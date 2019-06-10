За минувшие выходные на дорогах Ямала зарегистрировано 13 ДТП

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-10T09:31:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Выходные на ямальских дорогах обошлись без трагедий и травм. Так, по информации Госавтоинспекции Ямала, за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.

Всего, с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2117 зарегистрированных ДТП, погибли 12 человек и 232 травмированы, в их числе 28 детей.

Автоинспекторы отмечают, что осторожность нужно соблюдать при пересечении железнодорожных переездов. По данным официальной статистики аварийности, в 2018 году на железнодорожных переездах округа произошло 37 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Аварии произошли по большей части из-за невнимательности водителей или грубого нарушения ими правил проезда железнодорожных переездов. Водители, пытаясь выиграть несколько секунд, в итоге ставят под угрозу свои жизнь, а также здоровье своих пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU