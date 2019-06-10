В Пурпе 27 семей получили ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-10T08:59:17+03:00

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Ключи от 27 квартир в новой трёхэтажке по улице Лермонтовав посёлке Пурпе Пуровского района. В здании общей площадью более тысячи квадратных метров 16 студий, 6 одно- и пять двухкомнатных квартир.

По информации администрации Пуровского района, в 2019 году это второе новоселье в районе: в марте ключи от новых квартир вручили тридцати пяти семьям в Уренгое. До конца года ввести в эксплуатацию планируют еще пять многоквартирных домов: четыре дома в Тарко-Сале и один в Ханымее. В 2020 − 2021 годах в планах – еще восемь многоквартирных домов: 4 дома в Уренгое, 3 - в Тарко-Сале, 12-ти квартирный жилой дом в Харампуре.

Добавим, что в прошлом году правительство округа утвердило соответствующую адресную программу, уже в этом году утверждена адресная программа с участием средств Фонда реформирования ЖКХ. В ближайшие 5 лет из аварийного фонда переедут пять тысяч ямальских семей. В их числе - 796 семей пуровчан. На приобретение жилых помещений для них в этом году предусмотрено 36 млн. рублей из бюджета района.

ИСТОЧНИК KP.RU