2019-06-10T08:38:06+03:00
Общество

В Тарко-Сале начали благоустройство парка «Прибрежный»

В городе ведутся работы по всему городу
Алена Кульмухаметова
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В Тарко-Сале начали благоустройство парка «Прибрежный». Фото с сайта администрации Пуровского районаВ Тарко-Сале начали благоустройство парка «Прибрежный». Фото с сайта администрации Пуровского района
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В Тарко-Сале дан старт летнему благоустройству города. Основными объектами строительства станут парк «Прибрежный» в районе городского пляжа и новая детская площадка на улице Труда.

По информации пресс-службы администрации Пуровского района, особое внимание уделят ремонту улично-дорожной сети: в первые теплые дни рабочие уже заменили тротуарные бордюры по улице 50 лет Ямалу. Пешеходы эту работу оценили, а водителей больше беспокоит состояние дорог. Их в скором времени тоже обещают привести в порядок.

- Подрядчик уже приступил к работе. Сразу после замены бордюров строители займутся покрытием дорог и тротуаров, - заверил руководитель управления городского хозяйства Павел Егурнов.

Фонтан на площади КСК «Геолог» прошел ежегодное техническое обслуживание - чистку, частичную замену плиточного покрытия и износившихся агрегатов. Скоро установят клумбы, и специалисты приступят к высадке цветов. Около стадиона "АВАНГАРД" также ведутся работы по распашке земли под рассаду. В этом году цветов в Тарко-Сале станет еще больше, чем обычно. Новые клумбы появятся на парковке у ЦРБ и в Парке здоровья.

В районе городского пляжа по улице Русской началось строительство парка «Прибрежный». Сдача первого этапа этого намечена на сентябрь. В настоящий момент производится отсыпка трассы будущей велодорожки. В связи с проведением работ доступ к местам спуска на воду маломерных судов в районе пляжа ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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