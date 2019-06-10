2019-06-10T07:58:26+03:00
Общество

Добросовестные предприниматели Ямала получат государственную поддержку

Проверить наличие данных о своём предприятии до 30 июня
Алена Кульмухаметова
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Добросовестные предприниматели Ямала получат государственную поддержку. Фото с сайта правительства ЯНАОДобросовестные предприниматели Ямала получат государственную поддержку. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась пресс-конференция директора окружного департамента экономики Светланы Гусевой и руководителя управления Федеральной налоговой службы по автономному округу Яны Калюжиной.

Спикеры рассказали о государственной поддержке малого бизнеса на Ямале и налоговой дисциплине. По их словам, рассчитывать на информационную, имущественную, консультационную и финансовую поддержку государства в развитии своего дела могут только те предприниматели, кто вовремя сдаёт налоговую отчётность. Так как её основе автоматически формируется Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а без статуса участника реестра невозможно пользоваться мерами господдержки.

Проверить наличие данных о своём предприятии или бизнесе в реестре и внести необходимые сведения или восстановить свой статус нужно до 30 июня. После очередного обновления Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 10 августа статус субъекта может быть утрачен на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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