СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-10T07:39:27+03:00

По 300 тысяч рублей получат школа или детсад за трудоустройство лучшего педагога Ямала. Фото с сайта департамента образования ЯНАО

Изменить размер текста: A A

В Ямало-Ненецком автономном округе учреждён преемственный грант «Я - воспитатель Ямала». Размер гранта аналогичен размеру гранта «Новый учитель Ямала» - 600 тысяч рублей.

Как сообщили в департаменте образования Ямала, каждому муниципальному детскому саду или школе, трудоустроившей получателя гранта «Я - воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала», предоставляется 300 тысяч рублей.

На первом этапе реализации грантов «Я - воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала» будет осуществлен отбор детских садов и школ на получение права трудоустройства получателей грантов «Я - воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала». Заявки и документы для отбора принимаются от руководителей муниципальных образовательных организаций до 26 июня 2019 года. На втором этапе будет проведен отбор лиц, желающих принять участие в региональном публичном конкурсе, и сам региональный публичный конкурс среди соискателей на получение получателей грантов. Заявки и документы для участия в отборе лиц, желающих принять участие в региональном публичном конкурсе, принимаются от соискателей до 26 июля 2019 года.

Одними из основных условий реализации грантов «Я - воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала» являются отработка в муниципальной школе или детсаду не менее трех лет.

Кроме того, в реализации грантов «Я - воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала» местным властям рекомендуется, в случае трудоустройства получателя гранта на их территории, обеспечить жильем получателей гранта, предоставив им служебное жилье либо выплаты компенсации получателю гранта за найм жилого помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU