СЕГОДНЯ 06:39 2019-06-10T06:39:22+03:00

Погода на Ямале 10 июня: пасмурно и сильный ветер Фото: Татьяна Коркина

К вечеру в округе похолодает

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В понедельник 10 июня в Салехарде ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер северо-восточный, северо-западный, северный и восточный 2-5 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +5 градусов.

В Лабытнанги облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, северо-западный, северный, восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +5 градусов.

В Ноябрьске облачно, к вечере переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный 7-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, + 11 градусов.

В Новом Уренгое пасмурно и без осадков. Ветер северо-западный, северный 8-12 метров в секунду при порывах до 19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +6 градусов.

В Надыме пасмурно, дождей не ожидается. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, при порывах до 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +5 градусов.

В Губкинском пасмурно, дождей не ожидается. Ветер северо-западный, северный 10-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +9 градусов.

В Муравленко пасмурно и без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-9 метров в секунду, при порывах до 19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +11 градусов.

В Тарко-Сале облачно, небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 4-10 метров в секунду, при порывах до 19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU