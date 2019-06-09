В Ноябрьске состоялся «Сабантуй»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-09T18:37:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Татаро-башкирский праздник «Сабантуй-2019» прошёл сегодня на городском стадионе Ноябрьска. За долгие годы праздник стал общегородским и полюбился многим - за веселье, щедрость, вкусные блюда, игры, танцы и общение.

Всех ноябрян с праздником поздравил глава администрации Ноябрьска Алексей Романов. На своей странице в Инстаграм он отметил, что " это праздник надежды, удачи, а также уверенности в том, что впереди - хороший год. В этот день работали концертные площадки. Шли шуточные бои, борьба в национальном виде спорта «Куреш». А также был разыгран –главный приз праздника – баран.

Для ноябрян в изобилии работали ярмарочные площадки, где были представлены блюда национальной кухни. Кроме того, горожан порадовала и погода, выше +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU