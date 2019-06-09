Ноябрянка за жалобу купила коньяк и пополнила счета мошенника на 9 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-09T13:03:45+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Ноябрьска обратились два жителя города с заявлениями о мошенничестве.

Что такого натворила ноябрянка, что поверила мошенникам, не известно. Однако женщина, узнав по звонку от неизвестного о составленной на неё жалобе, выполнила все условия. Женщине велели приехать для разбирательства в надзорный орган, а перед этим купить коньяк и перевести деньги в сумме 9 тысяч рублей на счета мобильных телефонов, что она и сделала. После того, как ноябрянка поняла, что её обманули, она обратилась в полицию.

Во втором случае, мужчина на интернет-сайте нашел объявление о продаже настольной игры. Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, заявитель перевел на банковский счет неизвестного лица денежные средства в сумме три тысячи рублей. Позже мужчина неоднократно пытался связаться с продавцом, но его интернет-страница была заблокирована. Настольная игра до настоящего времени не доставлена, деньги не возвращены.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU