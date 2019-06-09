Жители Надыма останутся без горячей и холодной воды

СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-09T08:30:45+03:00

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Надымчане на вечер и всю ночь останутся без холодной воды. Об этом сообщили в администрации города.

В период проведения плановых промывок водопроводных сетей с 20:00 понедельника 10 июня до 06:00 11 июня будет приостановлена подача холодного водоснабжения набульваре Стрижова, мкр. 11, 13 и улицы Набережная. Потребители, запитанные на участке, будут оставаться без водоснабжения с десяти вечера до шести утра часов. В связи с проводимыми работами возможно ухудшение качества холодного водоснабжения у потребителей города Надым.

Кроме того, вскоре жители Надыма вновь возьмутся за тазы и ковшики. С 17 июня и до конца месяца город останется без горячей воды.

«Уважаемые надымчане! С 17 по 30 июня 2019 года будет произведено отключение горячей воды для проведения гидравлических испытания тепловых сетей города» - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая в Надыме началась плановая промывка сетей города – межквартальных, магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Что ухудшит качество холодной воды.

Как говорят специалисты филиала АО «Ямалкоммунэнерго», промывать сети будут до 23 августа, и эти работы коснутся всех микрорайонов Надыма.

График промывки размещен на официальном сайте администрации Надымского района, в разделе «Деятельность», в подразделе «ЖКХ». Помимо этого, управляющие компании предупреждают жителей об отключении воды в объявлениях, которые вывешиваются на дверях подъездов домов.

ИСТОЧНИК KP.RU