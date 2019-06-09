2019-06-09T07:31:25+03:00
Общество

Погода на Ямале: опять перемена погоды

Окружную столицу поливают дожди
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале: опять перемена погодыПогода на Ямале: опять перемена погодыФото: Татьяна Коркина
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В Салехарде облачно и весь день дождь. Ветер юго-западный, южный, северный 1-6 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +16 градусов.

В Лабытнанги облачная погода и дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-восточный 1-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +15 градусов.

В Ноябрьске днём солнечно и без осадков. Ветер северный, северо-западный, юго-западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +16 градусов.

В Новом Уренгое утро начнется с ясной погоды, далее набегут облака и вечером пойдёт дождь. Ветер северо-западный, западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +13 градусов.

В Надыме облачно и дожди. Ветер западный, юго-западный, южный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +14 градусов.

В Губкинском с утра солнечно, после обеда облачно и к вечеру пойдёт дождь. Ветер северо-западный, западный, южный 4-11 метров с секунду. Температура воздуха днём составит +9, +13 градусов.

В Муравленко ясно, вечером пасмурно и дожди. Ветер северный, северо-западный, западный, южный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +16 градусов.

В Тарко-Сале ясно, вечером пасмурно и дожди. Ветер северо-западный, западный, северный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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