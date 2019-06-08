2019-06-08T17:12:49+03:00
Общество

Спасатели Ямала навели уборку в районе городского пляжа окружной столицы

Весь мусор отправился на свалку
Алена Кульмухаметова
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Спасатели Ямала навели уборку в районе городского пляжа окружной столицы. Фото с сайта администрации города СалехардСпасатели Ямала навели уборку в районе городского пляжа окружной столицы. Фото с сайта администрации города Салехард
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Стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, консервные банки, даже сломанная старая мебель – такой «улов» оказался у спасателей Ямала после уборки городского пляжа в Салехарде. Весь мусор отправился на свалку.

Традиционная экологическая акция «Чистый берег» организованная МЧС проходит по всей России. С каждым годом акция лишь набирает обороты. В ней ежегодно принимают участие сотрудники ведомства, представители муниципальных властей, школ, различных организаций и предприятий, волонтеры и горожане. Традиционно акция проходит перед началом купального сезона и после его завершения.

В этом году на борьбу с мусором вышли инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС и спасатели «Ямалспаса». Они прибрали места отдыха у воды в районе городского пляжа окружной столицы. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, участники тщательно прошлись по загрязненным территориям.

МЧС напоминает, что оставленный мусор – источник повышенной опасности. Через стеклянные бутылки и осколки хорошо проходит и преломляется свет, из-за чего срабатывает эффект линзы. Трава легко воспламеняется и может стать причиной серьезного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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