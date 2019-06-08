2019-06-08T15:57:39+03:00
Общество

В Салехарде приступили к ремонту дорог

Летом будут установлены новые дорожные знаки
Алена Кульмухаметова
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В Салехарде приступили к ремонту дорог. Фото с сайта администрации города СалехардВ Салехарде приступили к ремонту дорог. Фото с сайта администрации города Салехард
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Летом в окружной столице планируется выполнить рекордное количество работ по капитальному ремонту дорог. Работы проведут в рамках федерального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», а также при финансовой поддержке из окружного и городского бюджета.

Сейчас закипела работа по ремонту дорог и нанесению дорожной разметки, также этим летом будут установлены новые дорожные знаки.

- Ямочный ремонт будут проводить только на тех участках дорог, которые в этом году не запланированы к ремонту в капитальном исполнении. Второе - это разметка, её уже наносят на дорогах нашего города, на выполнение работ задействованы 4 бригады. Соответственно дорожные знаки и светофоры, в каких-то местах будут заменены на новые, а где-то перенастроены. Также ремонт заборов и ограждений, после зимнего периода некоторые участки были повреждены, их нужно восстановить, - сказал глава Салехарда Иван Кононенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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