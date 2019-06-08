2019-06-08T13:25:08+03:00
Общество

Ямал заключил пять соглашений о сотрудничестве на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Они помогут развивать округ
Алена Кульмухаметова
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Ямал заключил пять соглашений о сотрудничестве на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Фото с сайта правительства ЯНАОЯмал заключил пять соглашений о сотрудничестве на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Делегация Ямала с 6 по 7 июня участвовала в работе Петербургского международного экономического форума. На ПМЭФ-2019 было подписано пять соглашений, которые важны для реализации в округе социальных, инфраструктурных и технологических проектов.

Так, правительство Ямала укрепляет сотрудничество с предприятиями топливно-энергетического комплекса. Вместе с «Газпром нефть» округ расширяет сотрудничество, направленное на разработку эффективных технологий для освоения запасов нефтяных залежей ачимовской толщи. По оценке экспертов, ресурсный потенциал углеводородов ачимовской толщи Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна достигает 66 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Кроме того, на форуме заключено соглашение о сотрудничестве с ПАО «Транснефть». Подписи под документом поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Также на форуме подписано соглашение с Нижегородской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Оно предусматривает возможность поставок на Ямал криогенного насосного оборудования для производства сжиженного природного газа, электротехнической продукции, автотехники, сварочного и другого оборудования, произведённого в Нижегородской области.

С Алтайским краем подписан план мероприятий на 2019 – 2022 годы по реализации соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Стороны договорились создать условия для расширения ассортимента алтайских товаров в магазинах Ямало-Ненецкого автономного округа. Сейчас производители Алтайского края поставляют в округ муку, крупы и фармацевтическую продукцию. Этот перечень может быть расширен. Планируется также дальнейшее развитие оздоровительного туризма.

Заместитель губернатора Ямала Александр Калинин подписал соглашение с Газпромбанком и ООО «Региональная инфраструктурная компания» о взаимодействии при строительстве моста через реку Пур. Мост – один из важнейших транспортных проектов Ямала. Он соединит восточную часть округа с основной сетью региональных дорог, позволит обеспечить непрерывное транспортное сообщение. В настоящее время на реке действует платная понтонная переправа. Дважды в год, в период ледохода и ледостава, движение по ней прерывается на несколько недель.

На заседании шла речь об увеличении грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году. Ямал является одним из ключевых регионов в решении этой задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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