В Тарко-Сале общественники проверили безопасность игровых и спортивных площадок

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-08T11:03:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественники Тарко-Сале оценили санитарное содержание и качество детских игровых и спортивных площадок города. Замечания, высказанные участниками рейда, приняты во внимание специалистами управления городского хозяйства и будут учтены в ходе ремонтных работ детских площадок, к ним приступят с 20 июня.

По информации Пуровского района, всего в Тарко-Сале на обслуживании УГХ состоит тридцать детских и спортивных площадок.

Общественники отметили, что в целом таркосалинцы довольны содержанием детских и спортивных уличных сооружений. При этом горожанам следует активнее сообщать о нарушениях, если на игровой площадке заместили что-то, что может угрожать здоровью детей. Необходимо зафиксировать нарушение и поделиться фото, но только не через социальные сети, а зайдя на сайт департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения или позвонить по телефону (34997) 21220.

ИСТОЧНИК KP.RU