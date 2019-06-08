2019-06-08T11:03:06+03:00
Общество

В Тарко-Сале общественники проверили безопасность игровых и спортивных площадок

Горожан просят активнее сообщать о поломках комплексов
Алена Кульмухаметова
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В Тарко-Сале общественники проверили безопасность игровых и спортивных площадок. Фото с сайта администрации Пуровского районаВ Тарко-Сале общественники проверили безопасность игровых и спортивных площадок. Фото с сайта администрации Пуровского района
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Общественники Тарко-Сале оценили санитарное содержание и качество детских игровых и спортивных площадок города. Замечания, высказанные участниками рейда, приняты во внимание специалистами управления городского хозяйства и будут учтены в ходе ремонтных работ детских площадок, к ним приступят с 20 июня.

По информации Пуровского района, всего в Тарко-Сале на обслуживании УГХ состоит тридцать детских и спортивных площадок.

Общественники отметили, что в целом таркосалинцы довольны содержанием детских и спортивных уличных сооружений. При этом горожанам следует активнее сообщать о нарушениях, если на игровой площадке заместили что-то, что может угрожать здоровью детей. Необходимо зафиксировать нарушение и поделиться фото, но только не через социальные сети, а зайдя на сайт департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения или позвонить по телефону (34997) 21220.

ИСТОЧНИК KP.RU

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