2019-06-08T09:28:50+03:00
Общество

В Ноябрьске выясняют причину гибели молодого мужчины в чужой квартире

Известно, что он пришёл в гости
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске выясняют причину гибели молодого мужчины в чужой квартиреВ Ноябрьске выясняют причину гибели молодого мужчины в чужой квартиреФото: Татьяна Коркина
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Две бригады медиков пытались реанимировать 27-летнего мужчину в одной из квартир дома №108 по улице Советская в Ноябрьске, но безуспешно. Известно, что вечером 7 июня он пришёл в гости, что с ним произошло далее – выясняют правоохранительные органы.

- В городской станции скорой помощи сообщили, что на момент прибытия по вызову пациент был без сознания и признаков жизни. Его пытались реанимировать сразу две бригады медиков, но безуспешно. Точную причину гибели горожанина установит экспертиза, сообщает «Ноябрьск 24».

Ноябряне в соцсетях уже стали домысливать, что смерть мужчины криминальная. Однако на данный момент полиция никакого заключения по данному поводу не давала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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