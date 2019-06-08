2019-06-08T06:55:53+03:00
Общество

Погода на Ямале 8 июня: дожди и сильный ветер

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода на Ямале 8 июня: дожди и сильный ветер. Фото с сайта pixabay.comПогода на Ямале 8 июня: дожди и сильный ветер. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В субботу 8 июня в Салехарде преимущественно ясная погода и без осадков. Ветер восточный, северный, северо-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +13 градусов.

В Лабытнанги ясная погода. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, северный, северо-западный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +12 градусов.

В Ноябрьске облачно и сильный дождь. Ветер северный 7-8 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +8 градусов.

В Новом Уренгое с утра облачно, после обеда ясная без осадков погода. Ветер северный 8-10 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +10 градусов.

В Надыме ясная погода, дождя не ожидается. Ветер северный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +4 градусов.

В Губкинском облачная погода и льёт дождь. Ветер северный 408 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +10 градусов.

В Муравленко облачно и дождь. Ветер северный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +11 градусов.

В Тарко-Сале облачно и дождь. Ветер северный 7-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тарко-Сале общественники проверили безопасность игровых и спортивных площадок
В Ноябрьске выясняют причину гибели молодого мужчины в чужой квартире
Переправа через реку Пур открыта для транспорта
«Банкир» обчистил банковскую карту таркосалинца
Юные надымчане проверили зубы у одноклассников
Бывшая иностранка организовала в Ноябрьске «клуб браков по расчёту» для мигрантов
Ямал и Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в пищевой сфере
В Надыме до конца июня отключают горячую воду
На берегу реки в Новом Уренгое обнаружен труп мужчины
Развитие Северного морского пути на Ямале обсудили на форуме в Санкт-Петербурге
На Ямале начинают праздновать День рыбака
Бывшему полицейскому за давнюю драку с ямальцем выплатят миллион рублей компенсации
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту
Двух Жителей Нового Уренгоя задержали за кражу кабеля из организацию
В Уренгое сгорел многоквартирный дом. Есть пострадавшие
Наплавной мост через реку Пур могут запустить в конце дня
Следователи Ямала обыскали офис строительной фирмы и изъяли всю документацию
Видеоигра лишила жителя Нового Уренгоя крупной суммы денег
На Ямале началось масштабное строительство и ремонт дорог
В Новом Уренгое при столкновении с «Киа» пострадал водитель «Шевроле Нивы»
Движение транспорта через реку Пур откроют в 2021 году
Погода на Ямале 7 июня: тепло и небольшой ветер
Губернаторы Ямала и Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге