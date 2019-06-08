СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-08T06:55:53+03:00

Погода на Ямале 8 июня: дожди и сильный ветер. Фото с сайта pixabay.com

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В субботу 8 июня в Салехарде преимущественно ясная погода и без осадков. Ветер восточный, северный, северо-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +13 градусов.

В Лабытнанги ясная погода. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, северный, северо-западный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +12 градусов.

В Ноябрьске облачно и сильный дождь. Ветер северный 7-8 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +8 градусов.

В Новом Уренгое с утра облачно, после обеда ясная без осадков погода. Ветер северный 8-10 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +10 градусов.

В Надыме ясная погода, дождя не ожидается. Ветер северный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +4 градусов.

В Губкинском облачная погода и льёт дождь. Ветер северный 408 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +10 градусов.

В Муравленко облачно и дождь. Ветер северный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +11 градусов.

В Тарко-Сале облачно и дождь. Ветер северный 7-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU