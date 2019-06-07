2019-06-07T15:52:13+03:00
Общество

Переправа через реку Пур открыта для транспорта

Для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов проезд бесплатный
Алена Кульмухаметова
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Переправа через реку Пур открыта для транспорта. Фото с сайта правительства ЯНАОПереправа через реку Пур открыта для транспорта. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Переправу через реку Пур между посёлком Уренгой и микрорайоном Коротчаево открыли в пятницу, 7 июня, сегодня в 17 часов для проезда всех видов транспорта. Компания «Ямбургтранссервис» завершила сборку наплавного моста.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, стоимость проезда по понтонно-мостовой переправе для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов бесплатна, без ограничений по количеству проездов. Остальным нужно оплачивать проезд. Стоимость начинается от 120 рублей за легковой автомобиль и растёт в зависимости от веса транспортного средства

Информация о стоимости проезда транспорта по понтонно-мостовой переправе размещена на сайте муниципального образования п. Уренгой в разделе актуальная информация, транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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