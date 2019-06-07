«Банкир» обчистил банковскую карту таркосалинца

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-07T15:47:27+03:00

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Накануне в полицию Пуровского района обратился местный житель с заявлением о краже с банковской карты 18 713 рублей.

Полицейским мужчина рассказал, что около вечером 6 июня на телефон заявителя позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что в настоящее время с банковской карты таркосалинца происходит списание денег. «Сотрудник банка» поинтересовался осуществлял ли он данный перевод и пояснил, как заблокировать операцию, для этого необходимо продиктовать ему номер банковской карты и три цифры, указанные на ее оборотной стороне. Мужчина сообщил неизвестному всю требуемую информацию, после чего с карты произошло списание денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению данного противоправного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU