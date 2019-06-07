2019-06-07T15:24:48+03:00
Общество

Юные надымчане проверили зубы у одноклассников

Ребята узнали много полезной информации от докторов
Алена Кульмухаметова
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Юные надымчане проверили зубы у одноклассников. Фото с сайта правительства ЯНАОЮные надымчане проверили зубы у одноклассников. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Ямальский центр медицинской профилактики пригласил в гости школьников из Надыма для знакомства с профессией врача. Ребята побывали в центре и узнали много полезной информации от докторов.

По словам организаторов летней площадки «Академия Кванториум», многие из подростков уже бывали в медцентре, но большинство из них познакомились с профессией врача впервые. Для школьников это прекрасная возможность совместить летний отдых с получением новых знаний. Возможно, отмечают специалисты медцентра, в будущем это поможет подрастающему поколению определиться с призванием.

Сотрудники центра медпрофилактики постарались сделать экскурсию познавательной: ребята побывали в кабинете стоматолога, «поработали» инструментами доктора и проверили зубы своих одноклассников.

Затем юным надымчанам измерили рост, вес, давление, а также содержание кислорода в крови, для чего был выбран игровой формат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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