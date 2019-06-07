СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-07T15:02:20+03:00

Бывшая иностранка организовала в Ноябрьске «клуб браков по расчёту» для мигрантов. Фото с сайта pixabay.com

За свои услуги они получили 2,5 миллиона рублей

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Предприниматель из Ноябрьска организовала оказание услуг по постановке на учет иностранных граждан в обход действующего законодательства.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, обвиняемая сама в 2004 году мигрировала в Российскую Федерацию, где получила гражданство и стала оказывать услуги мигрантам по переводу документов.

Вскоре женщина стала оказывать услуги по постановке на учет иностранцам с помощью регистрации фиктивных браков с россиянами. Для получения большего дохода она вовлекла в криминальную деятельность еще пять человек.

Преступниками с 2015 года зарегистрировано и поставлено на миграционный учет иностранца, которые за оказание услуг заплатили свыше 2,5 млн. рублей.

Предприниматель и еще одна подозреваемая в процессе сотрудничества со следствием выдали ещё четверых соучастников.

Прокуратурой Ноябрьска направлено в суд 14 исковых заявлений о признании браков зарегистрированных между иностранцами и россиянами недействительными, которые рассмотрены и удовлетворены. Правовые последствия браков аннулированы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела прокурором города в Ноябрьский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемых сумм незаконного дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU