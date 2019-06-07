СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-07T14:28:54+03:00

Ямал и Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в пищевой сфере. Фото с сайта правительства ЯНАО

Выставка «Пищевая индустрия-2019» проходит в Минске с 4 по 9 июня

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Ямало-Ненецкий автономный округ представит продукцию собственного производства в сетевых магазинах Белоруссии. Это станет возможным благодаря заключенному накануне сотрудничеству.

Как сообщили в правительстве Ямала, трёхстороннее соглашение о намерениях сотрудничества на международной специализированной выставке «Пищевая индустрия-2019» в Минске заключили белорусское государственное объединение «Белводхоз» производственная фирма «Ныда-ресурс» и сельскохозяйственное предприятие «Горковское». Стороны договорились о совместной деятельности в сфере переработки рыбной продукции и развитии аквакультуры. Ещё одно двухстороннее соглашение о намерениях сотрудничества подписано между «Белводхоз» и «Ныда-ресурс».

Напомним, выставка «Пищевая индустрия-2019» проходит в Минске с 4 по 9 июня. Ямало-Ненецкий автономный округ представляют завод «Арктическая вода», сельскохозяйственное предприятие «Горковское», рыболовецкая артель «Орион» и производственная фирма «Ныда-ресурс».

ИСТОЧНИК KP.RU