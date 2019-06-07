В Надыме до конца июня отключают горячую воду
«Радостную» весть сообщили в администрации города Надым. С 17 июня и до конца месяца город останется без горячей воды.
«Уважаемые надымчане! С 17 по 30 июня 2019 года будет произведено отключение горячей воды для проведения гидравлических испытания тепловых сетей города» - говорится в сообщении.
Напомним, 20 мая в Надыме началась плановая промывка сетей города – межквартальных, магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Что ухудшит качество холодной воды.
Как говорят специалисты филиала АО «Ямалкоммунэнерго», промывать сети будут до 23 августа, и эти работы коснутся всех микрорайонов Надыма.
График промывки размещен на официальном сайте администрации Надымского района, в разделе «Деятельность», в подразделе «ЖКХ». Помимо этого, управляющие компании предупреждают жителей об отключении воды в объявлениях, которые вывешиваются на дверях подъездов домов.
ИСТОЧНИК KP.RU