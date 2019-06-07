2019-06-07T13:48:53+03:00
Общество

В Надыме до конца июня отключают горячую воду

Горожанам придётся доставать кипятильники
Алена Кульмухаметова
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В Надыме до конца июня отключают горячую водуВ Надыме до конца июня отключают горячую водуФото: Татьяна Коркина
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«Радостную» весть сообщили в администрации города Надым. С 17 июня и до конца месяца город останется без горячей воды.

«Уважаемые надымчане! С 17 по 30 июня 2019 года будет произведено отключение горячей воды для проведения гидравлических испытания тепловых сетей города» - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая в Надыме началась плановая промывка сетей города – межквартальных, магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Что ухудшит качество холодной воды.

Как говорят специалисты филиала АО «Ямалкоммунэнерго», промывать сети будут до 23 августа, и эти работы коснутся всех микрорайонов Надыма.

График промывки размещен на официальном сайте администрации Надымского района, в разделе «Деятельность», в подразделе «ЖКХ». Помимо этого, управляющие компании предупреждают жителей об отключении воды в объявлениях, которые вывешиваются на дверях подъездов домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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