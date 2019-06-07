2019-06-07T13:07:29+03:00
Происшествия

На берегу реки в Новом Уренгое обнаружен труп мужчины

При нём находились деньги и сотовый телефон
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На берегу реки в Новом Уренгое обнаружен труп мужчиныНа берегу реки в Новом Уренгое обнаружен труп мужчиныФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Страшную находку обнаружили жители Нового Уренгоя вечером 6 июня у реки Тамчару-Яха. На берегу обнаружен труп неизвестного мужчины.

По информации СУ СК ЯНАО, следователи установили, что труп без видимых телесных повреждений, в мокрой одежде, в карманах которой находились деньги и сотовый телефон. К месту, где обнаружено тело, из воды ведет цепочка одиночных следов. По свидетельству местных жителей, это место иногда используется в качестве брода для перехода через реку. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность мужчины.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины на берегу реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Переправа через реку Пур открыта для транспорта
«Банкир» обчистил банковскую карту таркосалинца
Юные надымчане проверили зубы у одноклассников
Бывшая иностранка организовала в Ноябрьске «клуб браков по расчёту» для мигрантов
Ямал и Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в пищевой сфере
В Надыме до конца июня отключают горячую воду
Развитие Северного морского пути на Ямале обсудили на форуме в Санкт-Петербурге
На Ямале начинают праздновать День рыбака
Бывшему полицейскому за давнюю драку с ямальцем выплатят миллион рублей компенсации
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту
Двух Жителей Нового Уренгоя задержали за кражу кабеля из организацию
В Уренгое сгорел многоквартирный дом. Есть пострадавшие
Дело о смерти двух вахтовиков, отравившихся метанолом в Тазовском районе, вернули на доследование
Наплавной мост через реку Пур могут запустить в конце дня
Следователи Ямала обыскали офис строительной фирмы и изъяли всю документацию
Видеоигра лишила жителя Нового Уренгоя крупной суммы денег
На Ямале началось масштабное строительство и ремонт дорог
В Новом Уренгое при столкновении с «Киа» пострадал водитель «Шевроле Нивы»
Движение транспорта через реку Пур откроют в 2021 году
Погода на Ямале 7 июня: тепло и небольшой ветер
Губернаторы Ямала и Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге