На берегу реки в Новом Уренгое обнаружен труп мужчины

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-07T13:07:29+03:00

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Страшную находку обнаружили жители Нового Уренгоя вечером 6 июня у реки Тамчару-Яха. На берегу обнаружен труп неизвестного мужчины.

По информации СУ СК ЯНАО, следователи установили, что труп без видимых телесных повреждений, в мокрой одежде, в карманах которой находились деньги и сотовый телефон. К месту, где обнаружено тело, из воды ведет цепочка одиночных следов. По свидетельству местных жителей, это место иногда используется в качестве брода для перехода через реку. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность мужчины.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины на берегу реки.

ИСТОЧНИК KP.RU