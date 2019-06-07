На берегу реки в Новом Уренгое обнаружен труп мужчины
Страшную находку обнаружили жители Нового Уренгоя вечером 6 июня у реки Тамчару-Яха. На берегу обнаружен труп неизвестного мужчины.
По информации СУ СК ЯНАО, следователи установили, что труп без видимых телесных повреждений, в мокрой одежде, в карманах которой находились деньги и сотовый телефон. К месту, где обнаружено тело, из воды ведет цепочка одиночных следов. По свидетельству местных жителей, это место иногда используется в качестве брода для перехода через реку. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность мужчины.
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины на берегу реки.
ИСТОЧНИК KP.RU