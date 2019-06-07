2019-06-07T12:53:25+03:00
Общество

Развитие Северного морского пути на Ямале обсудили на форуме в Санкт-Петербурге

На Ямале будет создаваться инфраструктура для наращивания грузопотока
Алена Кульмухаметова
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Развитие Северного морского пути на Ямале обсудили на форуме в Санкт-Петербурге. Фото с сайта правительства ЯмалаРазвитие Северного морского пути на Ямале обсудили на форуме в Санкт-Петербурге. Фото с сайта правительства Ямала
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Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Калинин на полях Санкт-Петербургского экономического форума на совещании обсудил развитие Северного морского пути. Оно состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума – в кают-компании строящегося атомного ледокола «Арктика» на Балтийском заводе.

На заседании шла речь об увеличении грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году. Ямал является одним из ключевых регионов в решении этой задачи. В округе уже действует и будет создаваться инфраструктура для наращивания грузопотока: это морской порт Сабетта, а также проекты Северный широтный ход и Северный широтный ход-2. Обсуждались также перспективы развития СМП после 2024 года. По словам главы «Росатома», во второй половине 20-ых годов должна быть создана инфраструктура для круглогодичного использования СМП.

В ходе заседания принято решение о формировании организационного комитета Совета. Его главой избран генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк. Следующее заседание Совета пройдёт на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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