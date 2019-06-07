На Ямале начинают праздновать День рыбака
В Пуровском районе в селе Толька 8 июня стартует День рыбака. 14 и 15 июня эстафету праздничных мероприятий подхватят Харампур и Ханымей, в июле - Самбург, в августе - Халясавэй и фактория Быстринка.
Отметим, что Толька впервые отметит традиционный праздник с таким размахом. В программе запланировано выступление творческих коллективов и солистов районного центра национальных культур, для жителей села проведут спортивные соревнования - гонки на калданках, подтягивание на перекладине, поднятие гири, перетягивание палки, а для представительниц слабого пола еще и бег на 200 метров.
По информации администрации Пуровского района, самым трудолюбивым работникам общины вручат почетные грамоты и благодарственные письма, победителям соревнований вручат призы и подарки.
Добавим, что на территории общины «Ича» трудится порядка 80 человек, из них 38 - рыболовы прибрежного лова. В прошлом году работники общины поставили рекорд, добыв 57 тонн рыбы.
ИСТОЧНИК KP.RU