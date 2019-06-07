СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-07T11:50:20+03:00

Бывшему полицейскому за давнюю драку с ямальцем выплатят миллион рублей компенсации Фото: Татьяна Коркина

Решения суда в свою пользу он ждал шесть лет

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Уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении полицейского В 2013 году ямальским следователем расследовалось в 2013 году.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, при проведении в изолятор временного содержания города Новый Уренгой для допроса нарушителя было совершено нападение на полицейского. Страж порядка получил легкий вред здоровью.

Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации» в случае причинения сотруднику в связи с исполнением служебных обязанностей телесных повреждений или иного вреда здоровью предусмотрена выплата страховой суммы компенсации данного вреда.

Полицейский с момента получения травм в следственный комитет Ямала направил восемь обращений с приложением необходимых для оформления произошедшего с ним страхового случая документов.

Лишь в 2016 году им был получен ответ. В компенсации ему отказали. Тогда сотрудник полиции обратился в суд.

Решением Красноселькупского районного суда требования истца удовлетворены. На следственное управление следственного комитета по ЯНАО возложена обязанность по возмещению убытков, понесенных вследствие вреда, причиненного здоровью при исполнении служебных обязанностей, на общую сумму 1 079 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU